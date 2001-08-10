На Сахалине определили лучших лыжероллеров островного региона в классике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Летнее первенство и чемпионат Сахалинской области среди лыжников-гонщиков стартовало в Южно-Сахалинске 13 сентября. Участниками стартов на лыжероллерах стали спортсмены из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Поронайска и Охи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.

В первый день соревнований лыжники должны были преодолеть дистанцию 3, 5, 10 или 15 км классическим стилем. Длина трассы для каждого спортсмена зависела от его возрастной группы.

- У нас достаточно непростые трассы, поэтому подготовка у всех лыжников должна быть на должном уровне. Не стоит забывать, что соревнования на лыжероллерах – это опасность получения травмы. Также здесь важную роль играет психологическое состояние спортсмена, - сказал директор СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

По итогам выступления участники стартов показали следующий результаты.

Среди мальчиков 2010-2011 г.р. на трехкилометровой дистанции первое место занял Дмитрий Соколов, на втором месте Александр Рукосуев (оба - СШОР ЗВС), замкнул призовую тройку Арсений Агеев (СШ г. Оха). Среди девочек в этой категории золото завоевала Карина Поважнюк (СШ г. Оха), Анна Диглис взяла серебро, бронзовая награда у Киры Рыкуновой (обе - СШОР ЗВС).

В возрастной категории 2008-2009 г.р. на дистанции 5 км у юношей победу праздновал представитель СШОР зимних видов спорта Дмитрий Глазунов. Второе место у Дмитрия Шубнова (СШ г. Оха), а третье место взял еще один представитель самого северного города области Максим Стрельченко.

Девочки в возрастной группе 2008-2009 г.р. бежали дистанцию 3 км. Здесь не было равных Виолетте Щербаковой (СШОР ЗВС), которая и заняла первое место. Следующие два призовых места заняли представители спортивной школы г. Анива – второе место у Виктории Слепынской, третьей стала Светлана Мартынюк.

Среди юношей 2006-2007 г.р. на дистанции 10 км первый результат показал Сергей Слюсаренко (СШ г. Оха), на втором месте оказался Дмитрий Воронин (СШ ЗВС), а третьим стал лыжник спортивной школы «Поронайск-Арена» Александр Капырин.

Девушки на дистанции 5 км в возрастной группе 2006-2007 г.р. на финише продемонстрировали упорную борьбу за золото. Первое место заняла Варвара Белькова (СШ ЗВС), а Даяна Сухарева из Поронайска стала второй, проиграв победительнице всего 0,4 секунды. Замкнула тройку призеров Полина Беликова (СШ ЗВС).

Мужчины 2005 г.р. и старше бежали дистанцию в 15 км. Здесь золотую медаль завоевал Денис Рожков из Южно-Сахалинска, серебро взял еще один представитель областного центра Яков Леманов, бронзовая награда у Ивана Деревцова (СШ ЗВС).

У женщин в возрастной группе 2005 г.р. и старше на дистанции 10 км победу праздновала Ульяна Николова, Софья Кузнецова стала второй (обе – СШОР ЗВС), третье место у Вероники Дробитько (СШ г. Оха).

14 сентября спортсменов на лыжероллерах ждут гонки свободным стилем.