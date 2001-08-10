Сахалинский хоккейный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 сетября юношеская команда "Кристалл" из одноименной спортшколы Южно-Сахалинска завершила первую домашнюю серию матчей в рамках дальневосточного первенства по хоккею. Эти игры стали дебютными в сезоне 2023/2024 для наших хоккеистов, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Для соперников сахалинцев – команды "Адмирал" из Владивостока – эти встречи тоже стали первыми в наступившем сезоне. Команды вступили в противостояние с новыми силами и настроем на победу.

Первую шайбу в серии с передачей Андрея Лещетного и Марка Захарова забросил нападающий «Кристалла» Максим Гороховский. У полевых игроков «Кристалла» были шансы изменить ход игры, вратарь «Адмирала» отразил с десяток бросков. Но реализовать моменты хозяева льда смогли не в полной мере. Итог встречи: 5:11 в пользу гостей из Приморья. На следующий день «Кристаллу» удалось шесть раз поразить ворота «Адмирала», и преимущество в счете на протяжении всего матча обеспечило хозяевам льда чистую победу. Итог встречи – 6:3.

– Для многих игроков «Кристалла» эти встречи стали в прямом смысле дебютными. Состав команды в этом сезоне претерпел небольшие изменения – к игрокам 2007 года рождения присоединились их товарищи на год младше. И это был их первый серьезный игровой опыт. Уверены, сыгранность команды наработается очень быстро, и высокие результаты не заставят себя ждать, – говорят в спортивной школе «Кристалл».

Следующие матчи «Кристалл» проведет на выезде. 16 и 17 сентября наши хоккеисты встретятся «Амуром 2008» в Хабаровске.