Тихоокеанское
информационное агентство
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10:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы стали двукратными обладателями Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО"

Сахалинцы стали двукратными обладателями Кубка Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская взрослая сборная во второй раз стала победителями командных соревнований 2-го открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО". На этом этапе островной регион представили Николай Войтехович, Ирина Хон, Антон Говорухин, Светлана Кузьмина, Евгений Дорохов и Александра Понизович, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте

В первые дни Игр участники состязались в плавании, эстафете ГТО, беге и комплексе испытаний на байке. Высокие результаты позволили сахалинцам возглавить турнирную таблицу и выйти в финал Кубка.

В заключительный день командных соревнований участников ждали эстафеты с полосой препятствий: у мужчин с лазерным оружием в руках и стрельбой, у женщин с медицинской сумкой и оказанием первой медицинской помощи.

Высокие результаты на протяжении большинства комплексов позволили сахалинцам вырваться вперед и стать чемпионами командного этапа 2-го открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО". Это уже вторая победа на Играх для островного региона - в прошлом году Кубок соревнований завоевали Евгений Дорохов, Ольга Павлова, Марина Чим и Николай Войтехович. Готовит команды руководитель сахалинского центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.

На этом испытания для участников не заканчиваются. 16 и 17 сентября в борьбу за кубок вступит юниорская сборная Сахалинской области. В нее вошли Илья Богатырев, Анна Струкова, Егор Шаповал, Диана Ким, Алексей Куминов и Светлана Мартынюк, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе, проверят свои силы в различных испытаниях комплекса ГТО и не только.

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