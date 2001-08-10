Сахалинцы стали двукратными обладателями Кубка Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская взрослая сборная во второй раз стала победителями командных соревнований 2-го открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО". На этом этапе островной регион представили Николай Войтехович, Ирина Хон, Антон Говорухин, Светлана Кузьмина, Евгений Дорохов и Александра Понизович, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте

В первые дни Игр участники состязались в плавании, эстафете ГТО, беге и комплексе испытаний на байке. Высокие результаты позволили сахалинцам возглавить турнирную таблицу и выйти в финал Кубка.

В заключительный день командных соревнований участников ждали эстафеты с полосой препятствий: у мужчин с лазерным оружием в руках и стрельбой, у женщин с медицинской сумкой и оказанием первой медицинской помощи.

Высокие результаты на протяжении большинства комплексов позволили сахалинцам вырваться вперед и стать чемпионами командного этапа 2-го открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО". Это уже вторая победа на Играх для островного региона - в прошлом году Кубок соревнований завоевали Евгений Дорохов, Ольга Павлова, Марина Чим и Николай Войтехович. Готовит команды руководитель сахалинского центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.

На этом испытания для участников не заканчиваются. 16 и 17 сентября в борьбу за кубок вступит юниорская сборная Сахалинской области. В нее вошли Илья Богатырев, Анна Струкова, Егор Шаповал, Диана Ким, Алексей Куминов и Светлана Мартынюк, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе, проверят свои силы в различных испытаниях комплекса ГТО и не только.