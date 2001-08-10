Для участников кросса "Анивское кольцо" будет работать бесплатный автобус
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автобус будет ждать легкоатлетов 17 сентября на площади Победы с 05:30 до 06:00. Трансфер «автовокзал г. Анива - пл. Победы г. Южно-Сахалинска» прибудет в место отправления в 13:00 и поедет в областной центр в 13:30 рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте
Напомним, что легкоатлетический кросс «Анивское кольцо» пройдет в это воскресенье, 17 сентября. Ознакомиться с маршрутами, расписанием, положением, а также зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке https://russiarunning.com/event/AK23. Заявки от участников принимаются до 15 сентября 23:59.
Получить номера и чипы можно 14 и 15 сентября с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов в СШОР ЛВС им. ЗТ РСФСР Э.М. Комнацкого (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7) или в стартовом городке 17 сентября с 07:00 до 07:30.
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