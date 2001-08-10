Сахалинские многоборцы вышли в финал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке на острове Русский проходит 2-й открытый Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО". За два соревновательных дня команда Сахалинской области вышла в лидеры и занимает первое место в общем зачете, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион на этих соревнованиях представляют две команды по шесть человек - взрослые и юниоры. Сейчас в борьбу вступили старшие спортсмены: Николай Войтехович, Ирина Хон, Антон Говорухин, Светлана Кузьмина, Евгений Дорохов и Александра Понизович, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе, проверят свои силы в различных испытаниях комплекса ГТО и не только.

В первые дни участники состязались в плавании, эстафете ГТО, беге и комплексе испытаний на байке. Высокие результаты позволили сахалинцам вырваться вперед и выйти в финал Кубка.

2-й открытый Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО" проходит в рамках Восточного экономического форума и продлится до 17 сентября. За девять дней соревнований спортсмены выявят лучших среди профессионалов, любителей, взрослых и юниоров в многоборье, стрельбе из лазерного пистолета, оказании первой медицинской помощи, фиджитал-многоборье, а также примут участие в шоу "Иду на рекорд".