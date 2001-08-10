В Южно-Сахалинске торжественно завершился X Кубок мэра по теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В церемонии награждения победителей приняли участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, заслуженный мастер спорта России, вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина, помощник президента Федерации тенниса России Максим Козин, директор департамента физической культуры и спорта Алексей Боженко и председатель федерации тенниса Сахалина и Курил Александр Котвицкий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, что Кубок мэра-2023 собрал более 250 спортсменов не только из Южно-Сахалинска и других городов области, но и из Подольска Московской области, Ижевска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Находки, Читы, Комсомольска-на-Амуре.

10 сентября на теннисных кортах в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина прошли финальные матчи.

Мэр Сергей Надсадин подчеркнул, что каждый участник показал на корте мастерство и спортивный характер и поздравил победителей и призеров с заслуженными наградами. Также глава города особо отметил помощь всех, кто приложил максимум усилий для очистки кортов в парке от последствий стихии.

- Эти соревнования - всегда знаковое событие для города. Примечательно, что ежегодно растет число участников, на наших глазах теннис в Южно-Сахалинске стал массовым спортом! Почти каждый год к нам прилетают звезды большого тенниса, которые проводят мастер-классы для юных спортсменов. Считаю, что возможность общения, тренировок - лучшая мотивация идти вперед. В этом году к нам прилетела Анастасия Мыскина, которая занималась с теннисистами, - прокомментировал мэр Сергей Надсадин.

Знаменитая спортсменка поделилась, что впервые побывав в Южно-Сахалинске, получила массу впечатлений. Она оценила теннисные корты, провела здесь несколько мастер-классов для детей и взрослых.

- Дети, с которыми я поработала - старательные, любознательные, желающие играть. Мы многое обсудили, к примеру, если есть страх - это нормальное явление, я объясняла - не сдавайтесь и идите к своей цели, - отметила Анастасия Мыскина.

В финале Кубка прошел выставочный матч при участии юной спортсменки Василисы Кочкадаевой, опытного теннисиста любителя Владимира Воднева, а также Анастасии Мыскиной и депутата Государственной Думы от Сахалинской области Георгия Карлова. Матч завершился вничью, победила дружба.

Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов отметил, что в Южно-Сахалинске спорт и в частности теннис развивается хорошими темпами.

- Подводя итог, хочется сказать, что наш знаменитый турнир привлекает много спортсменов, это показывает вовлеченность. Кроме того мы видим, что уровень игры в теннис в Южно-Сахалинске значительно вырос. Наша молодежь, будущие чемпионы ежегодно показывают хорошие результаты, - отметил Георгий Карлов.

Василиса Кочкадаева занимается теннисом более 4 лет, не первый раз участвует в Кубке мэра. По итогам стала победительницей в одной из категорий (спортсмены-профессионалы до 19 лет). В преддверии игры с Анастасией Мыскиной южносахалинка поделилась своими эмоциями.

- Теннис - очень красивый вид спорта, тут каждая личность индивидуальна, в свое время это меня и привлекло. Отмечу, что в финале я выложилась не на максимум, был небольшой мандраж, но я постаралась и смогла! Теперь ожидаю выставочного матча - немного переживаю, ведь буду играть со взрослыми людьми. Тем не менее, от игры жду только лучших впечатлений, - поделилась Василиса Кочкадаева.

Председатель Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий рассказал, что турнир действительно стал рекордным, собрав более 250 игроков в возрасте от 6 до 70+ лет. Он отметил, что интерес к теннису в регионе с каждым годом только растет. Этому, в первую очередь, способствует хорошая спортивная инфраструктура в Южно-Сахалинске, а также поддержка детского спорта, которому власти уделяют большое внимание.

- Очень рады тому, что у нас много приезжих игроков, в этот раз их около 60 человек. Их участие, безусловно, повышает уровень игры местных спортсменов и привлекает большое количество зрителей. Конечно, большим событием для всех теннисистов стал приезд Анастасии Мыскиной и ее занятия с местными спортсменами, мы очень рады такой возможности, - прокомментировал Председатель Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий.

Один из участников турнира, любитель тенниса Владимир Воднев поделился воспоминаниями, как в свое время по книгам учился здесь в парке игре в теннис.

- Сейчас же в город приезжают и обучают профессиональные тренеры, мастера спорта. Плюс есть вот такие турниры, как Кубок мэра, Кубок "Гидросстроя", на которые приезжают даже рейтинговые игроки - для всех это большой интерес. Посмотреть на игру мастеров и тем более сыграть вместе - уникальная возможность для южносахалинцев, - считает Владимир Воднев.

Х-й Кубок мэра города Южно-Сахалинска по теннису проходил с 19 августа по 10 сентября среди любителей и профессионалов разных возрастов. В этом году Кубок мэра получил статус РТТ (российская теннисная лига), это означает, что участники до 18 лет могут повысить свой турнирный статус игрока в системе соревнований по теннису в России.

В составе Кубка было 4 соревнования: 19 лет и младше (любители), 19 лет и старше (любители), Первенство города (спортсмены профессионалы до 19 лет), а также Турнир Выходного дня (профессионалы + любители старше 19 лет). По итогам лучшие игроки отмечены кубками и подарками от партнеров соревнований.