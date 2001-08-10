Сахалинцев приглашают на традиционный кросс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любителей бега приглашают принять участие в традиционном спортивном мероприятии "Анивское кольцо". Ежегодные массовые соревнования по кроссу пройдут 17 сентября на городской площади Анивы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Проверить свои силы на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км могут сахалинцы в возрасте от 18 лет и старше.

Соревнования пройдут по маршрутам: Городская площадь г. Анива - с. Благовещенское - о\з "Артек" - пост ГИБДД с. Петропавловское - с. Воскресенское - городская площадь г. Анива - (21,1 - 1 круг), (42,2 - 2 круга). И от поворота в с. Петропавловское на автодороге с. Петропавловское - г. Анива - с. Воскресенское - городская площадь г. Анива - (10,0 км).

Старт и финиш участников на городской площади. Парад открытия пройдет в 07:45.

Обращаем ваше внимание, что лимит на прохождение первого круга на дистанции 42,195 км составляет 2 часа 30 минут. Общий - 5 часов. После истечения времени участники по решению судейской коллегии снимаются с дистанции.

Регистрация продлится до 23:59 15 сентября на сайте.