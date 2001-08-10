Сахалинские хоккеисты начинают борьбу на первенстве ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда "Кристалл" из одноименной спортшколы Южно-Сахалинска в предстоящий понедельник проведет свой первый матч хоккейного сезона 2023/2024 в рамках первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей 16/17 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

В течение августа хоккеисты "Кристалла" проходили усиленную силовую и техническую подготовку, провели серию товарищеских с матчей с хоккеистами спортшколы игровых видов спорта, и теперь с новыми силами готовы вступить в борьбу за лидерство на главных соревнованиях сезона.

Соперники "Кристаллу" давно знакомы. В числе участников первенства ДФО в этом игровом сезоне: два хабаровских "Амура", два состава "Адмирала" из Владивостока, читинский "Манул", "Форвард" из Благовещенска и "Сахалин" из Южно-Сахалинска.

К началу хоккейного сезона 2023/2024 состав команды "Кристалл" претерпел небольшие изменения: так, к игрокам 2007 г.р. присоединились несколько хоккеистов 2008 г.р., для которых выступление на первенстве ДФО станет ответственной проверкой на прочность, так как младшие игроки дебютируют на данных соревнованиях.

Серия матчей с участием сахалинских хоккеистов пройдет в родных стенах спортшколы "Кристалл" в Южно-Сахалинске 11 и 12 сентября. Островная команда встретится с "Адмиралом 2007" из Владивостока. Начало матчей 15:00.

Болельщиков приглашают поддержать островных хоккеистов. Вход для зрителей свободный. За ходом матчей можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.