На Сахалине впервые провели турнир по хоккею 3х3 среди юношей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по хоккею "Кубок открытия" прошел на базе учебно-тренировочного центра "Восток". За победу боролись десять команд из Южно-Сахалинска и Холмска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования 3х3 проводились в старшей и младшей возрастных группах. В каждой играло по 5 команд. По правилам чемпионата матчи проходили в 3 периода по 7 минут, замена игроков проводилась мгновенно, а после каждой забитой шайбы борьба не прерывалась. Игры такого формата среди юношей проходят впервые на Дальнем Востоке.

- Дети просили меня провести для них подобный турнир. И уже в этом году, благодаря областным министерству спорта, центру спортивной подготовки и федерации хоккея, мы проводим эти соревнования на льду УТЦ "Восток". 3х3 очень динамичный вид хоккея, играть в таком темпе тяжелее, надо иметь хорошую подготовку и здоровье. Такой формат создает интерес у молодежи, - подчеркнул главный судья соревнований, заместитель директора федерации хоккея Сахалинской области Валерий Рада.

За два дня турнира провели 20 игр, из них последние пять - плэй-офф, где развернулась настоящая борьба за кубок.

По итогам турнира в старшей группе победу одержали "Пираты", серебро у команды "Кристалл-1", а замкнули тройку призеров "Темп".

В младшей группе кубок за первое место забрала команда "Пилигрим", серебро у "Сахалин 10-1", третье почётное место у "Сахалин 10-2".

В старшей возрастной группе самым ценным игроком турнира стал Матвей Василюк (Кристалл-1), звание лучшего вратаря получил Андрей Белоус (Пираты), лучшим защитником стал Степан Савин (Кристалл-1), а снайпером -Артур Гайкалов (Пираты). Звание самого экстремального игрока присвоили Марку Захарову (Кристалл-2).

В младшей группе самым ценным игроком соревнований стал Ярослав Комогорцев (Пилигрим), лучшим снайпером - Алексей Фёдоров (Пилигрим), звание лучшего вратаря получил Платон Севар (Сахалин-10), а лучшим защитником стал Виктор Левин (Сахалин -10). Звание самого экстремального игрока присвоили Сергею Харасову (Пилигрим).

Лучшими судьями турнира признаны Фёдор Рубанов и Матвей Ивашечкин.