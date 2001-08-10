Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2023
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09:58, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине впервые провели турнир по хоккею 3х3 среди юношей

На Сахалине впервые провели турнир по хоккею 3х3 среди юношей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по хоккею "Кубок открытия" прошел на базе учебно-тренировочного центра "Восток". За победу боролись десять команд из Южно-Сахалинска и Холмска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования 3х3 проводились в старшей и младшей возрастных группах. В каждой играло по 5 команд. По правилам чемпионата матчи проходили в 3 периода по 7 минут, замена игроков проводилась мгновенно, а после каждой забитой шайбы борьба не прерывалась. Игры такого формата среди юношей проходят впервые на Дальнем Востоке.

- Дети просили меня провести для них подобный турнир. И уже в этом году, благодаря областным министерству спорта, центру спортивной подготовки и федерации хоккея, мы проводим эти соревнования на льду УТЦ "Восток". 3х3 очень динамичный вид хоккея, играть в таком темпе тяжелее, надо иметь хорошую подготовку и здоровье. Такой формат создает интерес у молодежи, - подчеркнул главный судья соревнований, заместитель директора федерации хоккея Сахалинской области Валерий Рада.

За два дня турнира провели 20 игр, из них последние пять - плэй-офф, где развернулась настоящая борьба за кубок.

По итогам турнира в старшей группе победу одержали "Пираты", серебро у команды "Кристалл-1", а замкнули тройку призеров "Темп".

В младшей группе кубок за первое место забрала команда "Пилигрим", серебро у "Сахалин 10-1", третье почётное место у "Сахалин 10-2".

В старшей возрастной группе самым ценным игроком турнира стал Матвей Василюк (Кристалл-1), звание лучшего вратаря получил Андрей Белоус (Пираты), лучшим защитником стал Степан Савин (Кристалл-1), а снайпером -Артур Гайкалов (Пираты). Звание самого экстремального игрока присвоили Марку Захарову (Кристалл-2).

В младшей группе самым ценным игроком соревнований стал Ярослав Комогорцев (Пилигрим), лучшим снайпером - Алексей Фёдоров (Пилигрим), звание лучшего вратаря получил Платон Севар (Сахалин-10), а лучшим защитником стал Виктор Левин (Сахалин -10). Звание самого экстремального игрока присвоили Сергею Харасову (Пилигрим).

 Лучшими судьями турнира признаны Фёдор Рубанов и Матвей Ивашечкин.

 

 

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