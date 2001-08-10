Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2023
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12:38, | Новости спорта Сахалина и Курил

Один из лучших фехтовальщиков мира прилетел на Сахалин

Один из лучших фехтовальщиков мира прилетел на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятикратный чемпион мира, обладатель пяти олимпийских медалей, семнадцатикратный чемпион СССР по фехтованию Александр Романьков посетил Сахалинскую область. В течение недели именитый спортсмен проведет семинары, серии мастер-классов, пообщается с начинающими фехтовальщиками, а также познакомиться с культурой и самобытностью островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Я так рад сюда приехать! Я здесь родился, уехал в раннем возрасте, но все-таки чувствую здесь запах Родины! Так что, многие мои победы - и ваши победы тоже, - поделился впечатлениями Александр Романьков. - Нужно очень много показать и рассказать. В первую очередь, что такое фехтование - это искусство нанесения уколов, ударов, не получая их в ответ. Этому мы и будем учить юных спортсменов, а также дадим ценные советы тренерам.

Александра Романькова на Сахалин пригласил директор спортшколы восточных видов единоборств Леонид Ким. Когда-то он начинал свой путь с фехтования на рапирах.

- В каратэ я пришел из фехтования и давно лелею мечту возродить на Сахалине этот олимпийский вид спорта. С прошлого года мы открыли на базе нашей спортшколы отделение по фехтованию, ребята еще "сырые", но я уверен, что визит лучшего фехтовальщика планеты даст нам многое для развития, - добавил Леонид Ким.

Мастер-классы с Александром Романьковым пройдут 2, 3, 6 и 7 сентября на базу учебно-тренировочного центра "Восток". Актуальное расписание встреч можно посмотреть на сайте министерства спорта Сахалинской области в разделе "Анонсы".

Александр Анатольевич Романьков - родился 7 ноября 1953 года в городе Корсаков, Сахалинской области. В настоящее время проживает в Минске. Один из лучших рапиристов в истории фехтования. Десятикратный чемпион мира, в том числе пять раз - в личном первенстве. Такого больше не удалось добиться никому. Олимпийский чемпион. Победитель множества всесоюзных и международных турниров. Кавалер трофея Робера Фейерика "за высочайшие спортивные достижения и безупречное поведение на дорожке и вне ее".

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