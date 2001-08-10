Один из лучших фехтовальщиков мира прилетел на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Десятикратный чемпион мира, обладатель пяти олимпийских медалей, семнадцатикратный чемпион СССР по фехтованию Александр Романьков посетил Сахалинскую область. В течение недели именитый спортсмен проведет семинары, серии мастер-классов, пообщается с начинающими фехтовальщиками, а также познакомиться с культурой и самобытностью островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Я так рад сюда приехать! Я здесь родился, уехал в раннем возрасте, но все-таки чувствую здесь запах Родины! Так что, многие мои победы - и ваши победы тоже, - поделился впечатлениями Александр Романьков. - Нужно очень много показать и рассказать. В первую очередь, что такое фехтование - это искусство нанесения уколов, ударов, не получая их в ответ. Этому мы и будем учить юных спортсменов, а также дадим ценные советы тренерам.
Александра Романькова на Сахалин пригласил директор спортшколы восточных видов единоборств Леонид Ким. Когда-то он начинал свой путь с фехтования на рапирах.
- В каратэ я пришел из фехтования и давно лелею мечту возродить на Сахалине этот олимпийский вид спорта. С прошлого года мы открыли на базе нашей спортшколы отделение по фехтованию, ребята еще "сырые", но я уверен, что визит лучшего фехтовальщика планеты даст нам многое для развития, - добавил Леонид Ким.
Мастер-классы с Александром Романьковым пройдут 2, 3, 6 и 7 сентября на базу учебно-тренировочного центра "Восток". Актуальное расписание встреч можно посмотреть на сайте министерства спорта Сахалинской области в разделе "Анонсы".
Александр Анатольевич Романьков - родился 7 ноября 1953 года в городе Корсаков, Сахалинской области. В настоящее время проживает в Минске. Один из лучших рапиристов в истории фехтования. Десятикратный чемпион мира, в том числе пять раз - в личном первенстве. Такого больше не удалось добиться никому. Олимпийский чемпион. Победитель множества всесоюзных и международных турниров. Кавалер трофея Робера Фейерика "за высочайшие спортивные достижения и безупречное поведение на дорожке и вне ее".
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