Учебно-тренировочный сбор по эстетической гимнастике прошёл на базе УТЦ "Восток"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 21 по 29 августа на базе Учебно-тренировочного центра "Восток" во второй раз прошёл региональный учебно-тренировочный сбор по эстетической гимнастике. В нём приняли участие 65 спортсменок из разных команд Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Гимнастки проходили подготовку по дисциплинам: техника эстетической гимнастики, классическая и современная хореография, современные танцы, специальная физическая подготовка. В течение восьми дней спортсменки улучшали свою физическую форму и совершенствовали мастерство. Занятия проводили тренеры сахалинской федерации под руководством ведущего тренера Московской области Марии Дюдиной.
- Гимнастка в первую очередь - это мозги, а не физические параметры, и с этим у сахалинских детей всё в порядке. Они схватывают информацию на лету, проявляют большой интерес ко всему, что им говоришь. С такими спортсменами работать одно удовольствие. Приятно удивила и материально-техническая база. В Московской области не везде есть залы такого уровня, как "Восток". Организация сборов, техническое оснащение залов, комфорт для детей и тренеров, всё более чем достойно, - рассказала Мария Дюдина.
Команды-участницы оценивались по различным критериям, им ежедневно выставлялись квалификационные баллы.
Итоги сбора были подведены на контрольных уроках по всем дисциплинам на заключительном концерте, который состоял из лучших тренировочных композиций и ярких творческих номеров гимнасток и педагогов.
- У нас состоялось подведение итогов в рамках учебно-тренировочных сборов "ЛЕТО-2023". Мы подготовили маленький спектакль, объединяющий в себе спорт, пластику, грацию, современную хореографию, командный дух и экспрессию! - поделилась Яна Лавинова, председатель региональной общественной спортивной организации "Федерация эстетической гимнастики Сахалинской области".
Федерация выражает благодарность министерству спорта Сахалинской области, а также Центру спортивной подготовки островного региона за большую помощь в организации и проведении учебно-тренировочного сбора, отзывчивость и огромный вклад в развитие эстетической гимнастики.
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