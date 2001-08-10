Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2023
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На Сахалине изменилась дата проведения заплыва "Доплыть до Победы"
12:00, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине изменилась дата проведения заплыва "Доплыть до Победы"

На Сахалине изменилась дата проведения заплыва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине изменилась дата проведения заплыва "Доплыть до Победы", новая дата будут сообщена позже, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Заплыв "Доплыть до Победы", приуроченный к окончанию Второй мировой войны, состоится в Сахалинской области уже не первый год. Заплыв спортсменов пройдёт в селе Первая Падь Корсаковского района. Пловцам предстоит преодолеть дистанцию порядка 15 километров до пляжа в анивском селе Песчанское.

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