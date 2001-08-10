Сахалинцы могут посостязаться за звание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" запускает всероссийский онлайн-забег "Добавь энергии своему городу", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Мероприятие пройдёт 2 и 3 сентября. В течение этих дней жителям городов-участников акции предлагают пробежать 3 км и отметить свой результат в мини-приложении «Бег» в соцсети ВКонтакте.

От Сахалинской области в онлайн-забеге могут принять участие жители Южно-Сахалинска, Корсакова и Смирных.

После подведения итогов будут выбраны пять городов-победителей, а среди участников разыграны призы. Итоги забега подведут на Восточном экономическом форуме-2023.