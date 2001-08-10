В Южно-Сахалинске пройдет фестиваль спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего 5 рабочих дней осталось до старта фестивальной недели, приуроченной к празднованию 141-летия Южно-Сахалинска. В эту субботу, 2 сентября, в областном центре будут работать множество тематических площадок. На стадионе «Космос» в городском парке с 11.00 начнется фестиваль «Движение на опережение», который представит более 12 видов спорта. Горожан приглашают поучаствовать в тренировках и мастер-классах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предварит фестиваль спорта массовая зарядка в рамках проекта «Здоровье от Анатолича». С 10.00 до 12.00 известный тренер Андрей Анатольевич Мирошников будет проводить для горожан динамичные, оздоровительные разминки.

Еще одно яркое спортивное событие этого дня состоится на теннисных кортах в парке, где с 9.00 пройдут финальные игры Кубка мэра по теннису, в котором принимают участие ведущие спортсмены со всего Дальнего востока.

- Основное новшество этого года - это активное участие самих горожан, мы предусмотрели не только показательные выступления спортсменов, но и мероприятия, в которых смогут поучаствовать все желающие, независимо от уровня физической подготовки, - рассказал директор департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Алексей Боженко. - Каждые 40 минут в рамках фестиваля будет проходить смена вида спорта и активности, в которых мы приглашаем принять участие всех горожан.

Фестиваль «Движение на опережение» начнется на стадионе «Космос» в 11.00. Одним событий станет массовая тренировка по джампингу на специальных батутах. Также активным горожанам можно будет потренироваться на велотренажерах.

Сахалинская федерация по чир спорту приготовила в подарок отчетный концерт, в котором примут участие коллективы высшего спорта, мастера и победители. Начало в 11.30.

В 12.30 начнется турнир по параолимпийскому виду спорта, игре на точность - бочче для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С 12.40 состоятся показательные выступления и мастер-классы воспитанников отделения художественной гимнастики.

На танцевальной площадке с 11.00 до 12.30 старшее поколение может попробовать себя в бальных танцах.

На волейбольной площадке парка за озером вблизи ул. Детской с 11.00 до 13.00 состоится турнир по пляжному самбо.

Также пройдут турниры по стритболу, гандболу, фитнес-тренировки. Будут также представлены функциональное многоборье, кроссфит, зумба, площадка ГТО. С 11.00 до 17.00 горожане смогут принять участие в мастер-классах по керлингу.

В 14.00 состоится открытая тренировка по алтимат фрисби (игровой вид спорта с летающим диском).

В рамках фестиваля будет работать площадка по пейнтболу в безопасном формате «базукабол», где все желающие смогут пострелять. С 14.00 до 16.00 для юных гостей праздника состоятся веселые старты.

Напомним, со 2 по 9 сентября в рамках празднования 141-летия Южно-Сахалинска состоятся концерты, выставки, конкурсы, фестивали охватят множество площадок на территориях городского парка, дома культуры «Родина», скверов Рудановского, Невельского и Крузенштерна, а также обновленном участке набережной реки Рогатки.