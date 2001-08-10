Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2023
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12:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Денис Пальшин завоевал бронзу чемпионата России по боксу

Сахалинец Денис Пальшин завоевал бронзу чемпионата России по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский боксёр Денис Пальшин стал обладателем бронзовой медали чемпионата России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали 320 спортсменов из 58 регионов страны.

Денис выступал в весовой категории 54 кг. Спортсмен из Невельска одержал победу в двух поединках и смог дойти до полуфинала, где встретился с представителем Краснодарского края, чемпионом России, призёром чемпионата мира Андреем Пегливаняном. По итогам встречи сахалинец уступил сопернику и занял третье место чемпионата.

Сахалинский боксёр Денис Пальшин стал обладателем бронзовой медали Чемпионата России и членом сборной России по боксу.

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