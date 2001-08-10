Сахалинец Денис Пальшин завоевал бронзу чемпионата России по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский боксёр Денис Пальшин стал обладателем бронзовой медали чемпионата России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали 320 спортсменов из 58 регионов страны.

Денис выступал в весовой категории 54 кг. Спортсмен из Невельска одержал победу в двух поединках и смог дойти до полуфинала, где встретился с представителем Краснодарского края, чемпионом России, призёром чемпионата мира Андреем Пегливаняном. По итогам встречи сахалинец уступил сопернику и занял третье место чемпионата.

Сахалинский боксёр Денис Пальшин стал обладателем бронзовой медали Чемпионата России и членом сборной России по боксу.