Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2023
Сейчас 23:23
94,12|102,75|66,91
Свежую горбушу будут продавать 23 августа в Южно-Сахалинске у ТЦ "Янтарь"
15:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские хоккеисты поборются за медали всероссийских соревнований "Золотая шайба. 3х3"

Сахалинские хоккеисты поборются за медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба. 3х3" пройдут в ноябре и декабре в Нижегородской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за награды состязаний вступят более 120 команд со всей России. Все они - участники финальных этапов "Золотой шайбы" сезона 2022-2023 гг., занявшие с 1 по 8 места в каждом Дивизионе

Честь Сахалинской области на турнире в младшей возрастной группе "2012-2013 годы рождения" будут отстаивать холмские "Морские львы". В категориях "2010-2011 г.р." и "2008-2009 г.р." за победу сразятся южно-сахалинские команды "Сахалин".

Игры в возрастной группе "2008-2009 г.р." пройдут с 15 по 21 ноября 2023 года.

Команды 2010-2011 г.р. будут бороться за награды с 22 по 28 ноября.

Матчи среди хоккеистов 2012-2013 г.р. проведут с 29 ноября по 5 декабря.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?