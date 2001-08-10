Сахалинские хоккеисты поборются за медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба. 3х3" пройдут в ноябре и декабре в Нижегородской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за награды состязаний вступят более 120 команд со всей России. Все они - участники финальных этапов "Золотой шайбы" сезона 2022-2023 гг., занявшие с 1 по 8 места в каждом Дивизионе

Честь Сахалинской области на турнире в младшей возрастной группе "2012-2013 годы рождения" будут отстаивать холмские "Морские львы". В категориях "2010-2011 г.р." и "2008-2009 г.р." за победу сразятся южно-сахалинские команды "Сахалин".

Игры в возрастной группе "2008-2009 г.р." пройдут с 15 по 21 ноября 2023 года.

Команды 2010-2011 г.р. будут бороться за награды с 22 по 28 ноября.

Матчи среди хоккеистов 2012-2013 г.р. проведут с 29 ноября по 5 декабря.