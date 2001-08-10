На Сахалине выявили сильнейших ниндзя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат по ниндзя полосе с препятствиями «Ninja Track Championship» прошел в Южно-Сахалинске 19 августа. Местом проведения соревнований стала территория биатлонного комплекса «Триумф». Участниками гонки стали 40 спортсменов из Александровск-Сахалинского, Анивы, Долинска, Корсакова и Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Полоса для гонки представляла собой стометровую дистанцию с десятью препятствиями. Участникам нужно было продемонстрировать скорость, выносливость, ловкость и координацию.

На отборочном этапе спортсменам давались две попытки на прохождения полосы. Атлеты показали мощную борьбу и конкуренцию, в финал прошли четыре мужчины и четыре женщины.

Финальный этап соревнований определил самых стойких и выносливых.

Среди мужчин первое место занял Сергей Очканов из Южно-Сахалинск, на втором месте оказался Юрий Лагун из областного центра, замкнул тройку призёров Валерий Катков из Александровск-Сахалинского.

Среди женщин весь пьедестал заняли южно-сахалинские спортсменки. Так, золотую медаль завоевала Ксения Нижегородова, серебряная награда у Анастасии Васильевой, бронза у Анны Токаревой.

Напоминаем, что закрытие сезона гонок с препятствиями состоится 30 сентября и 1 октября в возрастных категориях «Дети» и «Взрослые». Регистрация доступна на сайте проекта.