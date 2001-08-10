Сахалинцев приглашают принять участие в заплыве от Корсакова до Анивы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционный заплыв "Доплыть до Победы", приуроченный к окончанию Второй мировой войны, пройдёт в Сахалинской области 2 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Своё начало мероприятие возьмёт ранним утром в 7:30 на площади Славы, где участники возложат цветы к мемориалу. А уже в 8:50 будет дан старт заплыву в селе Первая Падь Корсаковского района. Пловцам придется преодолеть дистанцию порядка 15 километров до пляжа в анивском селе Песчанкое.

Стать участниками соревнований могут все желающие в возрасте 18 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Приём заявок продлится до 31 августа. Участники обязаны предоставить оригинал медицинской справки-допуске и страховку. Количество слотов ограничено и составляет всего 20 единиц.