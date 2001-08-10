Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2023
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10:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

День физкультурника в Поронайске отпраздновали соревнованиями по мас-рестлингу

День физкультурника в Поронайске отпраздновали соревнованиями по мас-рестлингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский фестиваль среди традиционных народов Севера и муниципальный турнир по мас-рестлингу, приуроченные к Дню физкультурника, прошли в Поронайске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Представители сахалинской федерации мас-рестлинга провели показательные выступления, после чего был дан старт соревнованиям. Их участниками стали более 20 спортсменов в возрасте от 9 лет и старше.

По итогам состязаний победу одержали Алексей Гусев, Владимир Тропа, Александр Богданов, Александр Русских, Ангелина Гусева, Михаил Русских, Богдан Храмов, Джамшед Дадобоев, Вячеслав Солдатов и Елизавета Онищенко.

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