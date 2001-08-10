Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2023
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14:38, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине набирают команду по следж-хоккею

На Сахалине набирают команду по следж-хоккею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в этом году будет сформирована команда по следж-хоккею "Сахалинские Львы", в которую приглашаются все желающие в возрасте 18 лет и старше с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Следж-хоккей или хоккей на санях - спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.

Игра заключается в противоборстве двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.

Игроки используют две специальные клюшки, которые служат не только для удара по шайбе, но и для передвижения по площадке.

Записаться могут все желающие, опыт игры не требуется.

Запись по телефону: 8(914)758-44-22

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