В Южно-Сахалинске идет подготовка к X Кубку мэра по теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежегодный турнир стартует в предстоящие выходные. За главную награду соревнований будут сражаться теннисисты из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Москвы и других городов страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщили в Сахалинской федерации тенниса, турнир будет состоять из двух этапов. Первый - начнется 19 августа. На корт выйдут спортсмены, представляющие областной центр. Затем эстафету соревнований примут гости из других регионов страны. Спортсмены в возрасте от 6 до 75 лет будут состязаться в одиночном и парном разрядах. Каждый игрок может заявить себя в нескольких категориях.
Итоги юношеского турнира подведут 31 августа. После чего в состязания вступят опытные теннисисты. Кроме того, отдельный турнир будет организован для ветеранов спорта.
- Впервые к нам на Кубок мэра приедут дети из дальневосточных городов. Если раньше ребята соревновались между собой, то сейчас наш турнир получил всероссийский статус. Участники заработают очки в личный рейтинг, поэтому соревнования будут зрелищными и интересными, - отметил председатель Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий.
Большая часть теннисных матчей пройдет на кортах городского парка. В случае непогоды будут задействованы площадки спортивного комплекса "Гидрострой" и теннисного клуба "Хоккайдо".
В этом году особым гостем турнира станет именитый спортсмен. Для участников Дальневосточного этапа соревнований теннисист проведет мастер-классы и автограф-сессию.
Кубок мэра завершится 10 сентября. Лучшие игроки турнира будут отмечены кубками и подарками от партнеров соревнований.
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