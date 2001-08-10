В Южно-Сахалинске идет подготовка к X Кубку мэра по теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный турнир стартует в предстоящие выходные. За главную награду соревнований будут сражаться теннисисты из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Москвы и других городов страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в Сахалинской федерации тенниса, турнир будет состоять из двух этапов. Первый - начнется 19 августа. На корт выйдут спортсмены, представляющие областной центр. Затем эстафету соревнований примут гости из других регионов страны. Спортсмены в возрасте от 6 до 75 лет будут состязаться в одиночном и парном разрядах. Каждый игрок может заявить себя в нескольких категориях.

Итоги юношеского турнира подведут 31 августа. После чего в состязания вступят опытные теннисисты. Кроме того, отдельный турнир будет организован для ветеранов спорта.

- Впервые к нам на Кубок мэра приедут дети из дальневосточных городов. Если раньше ребята соревновались между собой, то сейчас наш турнир получил всероссийский статус. Участники заработают очки в личный рейтинг, поэтому соревнования будут зрелищными и интересными, - отметил председатель Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий.

Большая часть теннисных матчей пройдет на кортах городского парка. В случае непогоды будут задействованы площадки спортивного комплекса "Гидрострой" и теннисного клуба "Хоккайдо".

В этом году особым гостем турнира станет именитый спортсмен. Для участников Дальневосточного этапа соревнований теннисист проведет мастер-классы и автограф-сессию.

Кубок мэра завершится 10 сентября. Лучшие игроки турнира будут отмечены кубками и подарками от партнеров соревнований.