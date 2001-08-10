Южно-Сахалинск примет Всероссийский фестиваль футбола для девочек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск станет участником Футбольного фестиваля РФС для девочек "Мы в игре. Лето", который в этом году объединяет все федеральные округа страны. Фестиваль проходит в период летних каникул - с 1 июня по 29 августа по очереди в 32 городах - от западной границы России до Дальнего Востока. В Южно-Сахалинске мероприятие стартует 18 августа в 12.00 на поле под крытым куполом спортивно-развлекательного комплекса "Олимпия Парк" по адресу: 14-й км Федеральной автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Корсаков. В числе особо важных гостей в фестивале примет участие замминистра спорта Сахалинской области - Станислав Владимирович Тюрин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе фестиваля.
Стать участницей фестиваля "Мы в игре. Лето" может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Главное - это желание играть в футбол. Специально разработанная программа позволит каждой - даже в рамках однодневной тренировки - проявить свои сильные качества, отработать ряд футбольных приемов и почувствовать себя частью команды.
Все спортивные встречи пройдут под контролем профессиональных тренеров по футболу, которые покажут на практике, что такое командно-групповое взаимодействие и обучат базовым техническим приемам. В конце каждого мероприятия участницы под тренерским руководством проведут футбольный матч на одном из стадионов своего города.
Чтобы принять участие в фестивале, нужно пройти регистрацию на сайте. Друзья и родители приглашаются поболеть за юных футболисток на трибунах. Участие в мероприятии - бесплатное.
Российский футбольный союз проводит фестиваль "Мы в игре. Лето" в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ второе лето подряд. В прошлом году состоялись 23 фестиваля в 21 городе России. В них приняли участие больше 2500 девочек от 7 до 12 лет. В этом сезоне география проекта заметно расширилась и теперь охватывает все федеральные округа России.
Мария Сучкова, руководитель Департамента женского футбола РФС: "В РФС мы уделяем большое внимание привлечению девочек в футбол с самого раннего возраста, предоставлению им игровой и соревновательной практики. Мы разрабатываем специальные методики, проектируем новые турниры, а также создаем программы вовлечения. Фестиваль "Мы в игре. Лето" - одна из таких программ. Она позволяет любой девочке вне зависимости от физической подготовки попробовать себя в футболе. Кроме прочего, эта программа нацелена на помощь академиям в привлечении новых футболисток и выстраивании вертикали их подготовки".
Стать участницей фестиваля - это прекрасная возможность почувствовать себя частью большого спорта и вживую познакомиться с известными спортсменами. В мероприятии принимают участие клубы РПЛ, Суперлиги, ФНЛ, а также футболисты и футболистки сборных команд России. А это значит, что каждая девочка может лично познакомиться и пообщаться с любимыми спортсменами.
Программа фестиваля состоит из 2 частей:
- турнирной, по итогам которой награды получают все участники, независимо от результатов;
- развлекательной, во время которой на игровой площадке можно не только отточить футбольные навыки, но и пройти полосу препятствий, разрисовать форму футбольного клуба, попробовать свои силы во фристайле, сфотографироваться с любимым спортсменом и принять участие в викторине.
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