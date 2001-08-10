Чемпион Паралимпийских игр Андрей Куваев встретился с сахалинскими воспитанниками детского лагеря "Восток"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ребята, отдыхающие в детском лагере "Восток", собрались в спортивном комплексе в рамках "классных встреч", почётным гостем которых стал полузащитник Паралимпийской сборной России по футболу, чемпион Паралимпийсих игр в Лондоне (2012) Андрей Куваев, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Спортсмен рассказал воспитанникам лагеря о своём детстве, о травме, которая определила его спортивную карьеру, обо всех трудностях и преградах, которые пришлось преодолеть на пути к паралимпийскому золоту.
- Если путь к цели далёк и кажется, что вот-вот закончатся силы, нужно дождаться второго дыхания, оно обязательно придёт! - напутствовал ребят Андрей Куваев.
Дети задавали вопросы о секретах успеха, о самых ярких моментах в карьере спортсмена и о первых значимых достижениях в спорте.
По традиции "классных встреч", юным сахалинцам представилась прекрасная возможность задать гостю студии вопросы. Ребята, задавшие самые интересные вопросы, получили памятные подарки.
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