На Сахалине после реконструкции открыли трамплин К-30

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортшколе олимпийского резерва зимних видов спорта состоялось открытие трамплина мощностью К-30, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Это уже второй трамплин, реконструированный в этом году, - в июне после капитального ремонта был открыт К-20.

- Прыжки на лыжах с трамплина - один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Горжусь тем, что наши бесстрашные девочки и мальчики выбирают для себя этот впечатляющий спорт и достигают превосходных результатов. Это очень вдохновляет! Теперь у вас появился ещё один трамплин, на котором можно будет заниматься круглый год. Уверен, это позволит вам тренироваться ещё более усердно и в дальнейшем добиваться новых высот! - отметил министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

После торжественного перерезания ленточки, на трамплинном комплексе "Высота" стартовали соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника. Ребята выступали как на свежеотремонтированном трамплине, так и на других - К-10, К-20 и К-72. Традиционно летающих лыжников ожидали один пробный и два зачётных прыжка.

По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах на трамплине К-10 стали Анастасия Астапова, Василиса Бакалова и Дамир Ахмедов.

На трамплине К-20 победу одержали Филипп Смирнов и София Бехтерева.

На трамплине К-30 лидерами стали Диана Ермоленко и Эльдар Коржан.

На трамплине К-72 лучшие результаты показали Никита Беленок, Полина Пак и Никита Лобода.