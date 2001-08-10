На Сахалине после реконструкции открыли трамплин К-30
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортшколе олимпийского резерва зимних видов спорта состоялось открытие трамплина мощностью К-30, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Это уже второй трамплин, реконструированный в этом году, - в июне после капитального ремонта был открыт К-20.
- Прыжки на лыжах с трамплина - один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Горжусь тем, что наши бесстрашные девочки и мальчики выбирают для себя этот впечатляющий спорт и достигают превосходных результатов. Это очень вдохновляет! Теперь у вас появился ещё один трамплин, на котором можно будет заниматься круглый год. Уверен, это позволит вам тренироваться ещё более усердно и в дальнейшем добиваться новых высот! - отметил министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.
После торжественного перерезания ленточки, на трамплинном комплексе "Высота" стартовали соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника. Ребята выступали как на свежеотремонтированном трамплине, так и на других - К-10, К-20 и К-72. Традиционно летающих лыжников ожидали один пробный и два зачётных прыжка.
По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах на трамплине К-10 стали Анастасия Астапова, Василиса Бакалова и Дамир Ахмедов.
На трамплине К-20 победу одержали Филипп Смирнов и София Бехтерева.
На трамплине К-30 лидерами стали Диана Ермоленко и Эльдар Коржан.
На трамплине К-72 лучшие результаты показали Никита Беленок, Полина Пак и Никита Лобода.
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