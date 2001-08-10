Участники "Дневника триатлета" смогут бесплатно зарегистрироваться на "IronSakh Vol.7"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для участников ежегодного проекта «Дневник триатлета» подготовили бесплатные слоты для регистрации на VII открытое региональное соревнование по триатлону «IronSakh Vol.7». Мероприятие пройдет 26 августа на территории санатория-профилактория "Лесное озеро", села Охотского Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
«Дневник триатлета» - ежегодный проект для тех, кто прежде никогда не участвовал в «IronSakh». В этот раз организаторы отобрали семь счастливчиков, которых в течение трех недель будут готовить опытные тренеры по легкой атлетике, велосипедному спорту и плаванию. Все это позволит им уверенно выступить на предстоящем сахалинском триатлоне.
Участников «IronSakh Vol.7» ждут одна из пяти дисциплин на выбор: супер-спринт (плавание 300 м/велогонка 8 км/бег 2 км), спринт (750 м/20 км/5 км), «Олимпийская» (1,5 км/40 км/10км), HALF 70.3 (1930 м/90км/21.1км), супер-спринт (для лиц с ПОДА) (300м/8км/2км).
К участию допускаются физически подготовленные спортсмены старше 18 лет, имеющие медицинский полис, страховку, технически исправный велосипед и велошлем, кроссовки для бега и купальный костюм.
Зарегистрироваться можно по ссылке https://russiarunning.com/event/IS23 до 24 августа включительно.
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