На Сахалине впервые прошли соревнования со свимрану

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые SWIMRUN LEGEND SAKHALIN 2023 «Дальневосточный рубеж» состоялся на Сахалине 5 августа. Местом проведения соревнований стало озеро Русское Корсаковского района. В новой для сахалинцев дисциплине приняли участие 71 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Мы долго подбирали трассу, где проведем соревнования. Решили, что первые состязания проведем на этой локации. Озеро Русское мелководное, поэтому у «свимранеры» была возможность при потере сил в воде встать и отдышаться. Всё проходит замечательно, жаль только, что не порадовало нас солнце, - рассказал главный судья соревнований Антон Воротыляк.

Свимран – это многократно чередующиеся этапы бега и плавания на открытой воде без перерыва. Соревнования проходили на двух дистанциях – спринт и супер-спринт. В супер-спринте спортсмены бежали один круг с двумя этапами плавания и двумя этапами бега. Каждый участник на земле и воде должен был преодолеть 5550 метров.

- Дистанция далась в принципе нормально. Было тяжело. Особенно бег по песку отнимал много сил. На первом этапе плавания стало как-то волнительно. Из-за этого сбился и пропустил вперед соперника, который в итоге и стал первым, - отметил серебряный медалист в супер-спринте Максим Юрачковский.

В дисциплине спринт километраж был еще внушительней – 15750 метров. Почти 16 километров включали в себя также этапы бега и плавания, но их было уже по шесть.

- Место проведения шикарное. Озеро для такого турнира выбрали отличное, нет никаких водорослей, плыви себе в удовольствие. К этим соревнованиям особо не готовился, сейчас у меня все тренировки направлены на подготовку к триатлону. А победить, думаю, помогли этапы плавания. Я в прошлом пловец, поэтому в воде чувствовал себя очень комфортно, - рассказал после финиша Евгений Валиев, победитель соревнований в дисциплине «Спринт».

По результатам соревнований места распределились следующим образом.

В супер-спринте у женщин первое место у Ольги Сень (40,38 мин.), на втором месте Светлана Вахитова (45,31), третьей стала Мария Винник (46,16). У мужчин в этой дисциплине сильнее всех стал Сергей Пыляев (34,15), серебро у Максима Юрачковского (36:01), Михаил Ходаковский завоевал бронзу (36:14).

В спринте у женщин Светлана Власенко (2 ч. 41,11 мин) завоевала золотую медаль, серебряную награду получила Нина Казимирова (2:41:43), на третьем месте расположилась Елена Бурикова (2:49:40). У мужчин на этой же дистанции Евгений Валиев с результатом 2 часа 7 минут 25 секунд стал первым, опередив серебряного призера практически на 25 минут. Вторым стал Максим Петров (2:31:23), замкнул тройку медалистов Руслан Гизатулин (2:38:32).

Также зачет в соревнованиях по свимрану был в категории «Парная гонка». Лучшей парой «свимранеров» стали Александр Барвинский и Валентина Зеленкевич (2:21:13). На втором месте пара Анатолия и Олеси Заболотных (2:52:23), бронзовая награда у Александра Дубок и Натальи Исировой (2:57:37).

Организаторами гонки являются министерство спорта Сахалинской области, региональный центр спортивной подготовки и островная федерация легкой атлетики при поддержке главное партнера SWIMRUN LEGEND.