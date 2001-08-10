Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2023
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10:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине впервые прошли соревнования со свимрану "Дальневосточной рубеж"

На Сахалине впервые прошли соревнования со свимрану

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые SWIMRUN LEGEND SAKHALIN 2023 «Дальневосточный рубеж» состоялся на Сахалине 5 августа. Местом проведения соревнований стало озеро Русское Корсаковского района. В новой для сахалинцев дисциплине приняли участие 71 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Мы долго подбирали трассу, где проведем соревнования. Решили, что первые состязания проведем на этой локации. Озеро Русское мелководное, поэтому у «свимранеры» была возможность при потере сил в воде встать и отдышаться. Всё проходит замечательно, жаль только, что не порадовало нас солнце, - рассказал главный судья соревнований Антон Воротыляк.

Свимран – это многократно чередующиеся этапы бега и плавания на открытой воде без перерыва. Соревнования проходили на двух дистанциях – спринт и супер-спринт. В супер-спринте спортсмены бежали один круг с двумя этапами плавания и двумя этапами бега. Каждый участник на земле и воде должен был преодолеть 5550 метров.

- Дистанция далась в принципе нормально. Было тяжело. Особенно бег по песку отнимал много сил. На первом этапе плавания стало как-то волнительно. Из-за этого сбился и пропустил вперед соперника, который в итоге и стал первым, - отметил серебряный медалист в супер-спринте Максим Юрачковский.

В дисциплине спринт километраж был еще внушительней – 15750 метров. Почти 16 километров включали в себя также этапы бега и плавания, но их было уже по шесть.

 - Место проведения шикарное. Озеро для такого турнира выбрали отличное, нет никаких водорослей, плыви себе в удовольствие. К этим соревнованиям особо не готовился, сейчас у меня все тренировки направлены на подготовку к триатлону. А победить, думаю, помогли этапы плавания. Я в прошлом пловец, поэтому в воде чувствовал себя очень комфортно, - рассказал после финиша Евгений Валиев, победитель соревнований в дисциплине «Спринт».

По результатам соревнований места распределились следующим образом.

В супер-спринте у женщин первое место у Ольги Сень (40,38 мин.), на втором месте Светлана Вахитова (45,31), третьей стала Мария Винник (46,16). У мужчин в этой дисциплине сильнее всех стал Сергей Пыляев (34,15), серебро у Максима Юрачковского (36:01), Михаил Ходаковский завоевал бронзу (36:14).

В спринте у женщин Светлана Власенко (2 ч. 41,11 мин) завоевала золотую медаль, серебряную награду получила Нина Казимирова (2:41:43), на третьем месте расположилась Елена Бурикова (2:49:40). У мужчин на этой же дистанции Евгений Валиев с результатом 2 часа 7 минут 25 секунд стал первым, опередив серебряного призера практически на 25 минут. Вторым стал Максим Петров (2:31:23), замкнул тройку медалистов Руслан Гизатулин (2:38:32).

Также зачет в соревнованиях по свимрану был в категории «Парная гонка». Лучшей парой «свимранеров» стали Александр Барвинский и Валентина Зеленкевич (2:21:13). На втором месте пара Анатолия и Олеси Заболотных (2:52:23), бронзовая награда у Александра Дубок и Натальи Исировой (2:57:37).

Организаторами гонки являются министерство спорта Сахалинской области, региональный центр спортивной подготовки и островная федерация легкой атлетики при поддержке главное партнера SWIMRUN LEGEND.

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