Полуфиналистка танцевального шоу готовит сахалинских спортсменок к новому сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортшколе "Кристалл" Южно-Сахалинска проходят учебно-тренировочные сборы на отделении чир спорта, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

В гости к сахалинским чир спортсменам приехала полуфиналистка четвертого сезона шоу «Танцы на ТНТ», хореограф и педагог Александра Горошко. В течение недели приглашенный специалист будет заниматься хореографией, техникой и постановкой новых программ для наших спортсменок.

Если на июльской серии мастер-классов воспитанницы оттачивали мастерство хип-хопа, то интенсив под руководством Александры Горошко посвящен чир-джазу. Это танцевальное направление также входит в число дисциплин по чир спорту на многих соревнованиях.

– Мы весь летний период готовимся к новому сезону. Александра Горошко работает с детским, юношеским и юниорским составами наших команд. Сейчас они ставят новые программы на предстоящий сезон, и параллельно оттачивают старые, – рассказывает президент региональной федерации чир спорта и тренер Кристина Лях. Она также отметила, что работа с такими топовыми специалистами необходима для спортсменов, потому что помогает ребятам достичь более высокого уровня исполнения и понимания программы.

Александра Горошко работает с сахалинскими спортсменками второй год, обучая их языку танца – хореографии. Как отмечает сама специалист, хореография в чир спорте необходима для заполнения переходов между трюками, а также чтобы научить спортсменов чувствовать музыку, соотносить ее с техникой исполнения.

– Менее, чем за неделю мы сделали две постановки, два дуэта. Ребята у вас очень хорошие, сообразительные. Даже те, с кем я работала в прошлом году, очень сильно выросли в мастерстве и заметно отличаются от тех, кто только пришел. Если они такими темпами будут расти, все вообще будет круто! – отметила приглашенный педагог.

Результаты своих трудов юношеской сахалинской команде по чир спорту предстоит проверить на Кубке России, который пройдет в ноябре в Сочи. Это первые серьезные соревнования в предстоящем сезоне, в которых примут участие островные спортсменки.