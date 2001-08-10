Сахалинцев приглашают на гонку с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открыта регистрация на традиционные гонки с препятствиями для детей и взрослых "Pride Race". Состязания пройдут на территории лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" 30 сентября и 1 октября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В первый день стартов пройдет взрослая гонка на 5 км. Участникам предстоит преодолеть трассу из естественных и искусственных препятствий на скорость, выносливость, ловкость, координацию и силу.

Соревнования будут разделены на форматы в зависимости от уровня подготовки участников.

Формат «Чемпионат» подходит для физически подготовленных спортсменов. Здесь предусмотрена дисквалификация за непрохождение препятствий, любая помощь на трассе запрещена, есть лимит по времени прохождения трассы. Гонка пройдет в индивидуальном и командном форматах по пять человек.

Формат «Оупен» подойдёт для тех, кто участвует впервые или хочет пройти гонку в своё удовольствие. Здесь разрешена посторонняя помощь, а в случае непрохождения можно продолжить движение по дистанции без лимита по времени.

1 октября пройдет гонка для детей. Участники в возрасте от трех до пяти лет вместе с родителями должны преодолеть испытания длиной 500 метров.

Для спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет подготовили дистанции от 1000 до 1500 метров в форматах «Оупен» и «Чемпионат».

Все участники получат уникальную медаль финишёра.

Пройти регистрацию можно по ссылке в разделе «Мероприятия».