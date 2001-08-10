Спортшкола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе "Кристалл" в Южно-Сахалинске продолжается набор детей на хоккей в группы на бюджетной основе, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Здесь ждут мальчиков 2016, 2017 и 2018 годов рождения.

Запись на прохождение спортивной подготовки осуществляется онлайн до 25 августа 2023 года по ссылке. На странице онлайн-формы для записи представлено также расписание тренировок.

Для зачисления в группу будущим хоккеистам не требуется сдавать контрольные нормативы.

Занятия проводят тренеры Олег Лысак, Константин Пятаков, Александр Скворцов, Никита Михалев и Андрей Ахоньков. Наставники спортшколы имеют внушительный тренерский стаж. Под руководством Константина Пятакова и Александра Скворцова хоккейные команды "Кристалла" неоднократно становились победителями всероссийских и региональных турниров, таких как "Золотая шайба", первенств ДФО и становились участниками первенства России.

Тренировки начинающих хоккеистов проходят в комфортных условиях современной ледовой арены и просторных спортивных залов "Кристалла". Обучение в группе включает физическое развитие детей (координационные навыки, гибкость и выносливость), основы катания на коньках, владение шайбой и клюшкой. Здесь научат ребенка быть дисциплинированным и ответственным. Развитие этих качеств пригодится в жизни и спортивной карьере.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.