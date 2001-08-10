Сахалинский тхэквондист взял серебро на I Летних играх сурдлимпийцев в Уфе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Игорь Ким (тренер Денис Ким) завоевал серебряную медаль на I Летних играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт", проходившие в Уфе с 23 июля по 2 августа. В соревновательную программу сурдлимпийцев была включена 21 дисциплина, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Среди тхэквондистов разыграли 8 комплектов наград. Схватки спортсменов проходили 1 августа в уфимском спорткомплексе "Астра". В весовой категории до 58 кг в дисциплине керуги сахалинец Игорь Ким занял второе место, уступив в финале представителю Казахстана Аяну Абдраш.

Отметим, что I Летние игры "Мы вместе. Спорт" собрали более 2000 сурдлимпийцев из 30 стран, став одними из самых масштабных соревнований для этих спортсменов.