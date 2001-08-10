Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
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12:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская легкоатлетка завоевала две золотые медали на чемпионате России

Сахалинская легкоатлетка завоевала две золотые медали на чемпионате России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянка Лариса Жук стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходили с 28 по 30 июля в Чебоксарах и собрали более 500 участников из нескольких регионов страны.

Тренер-преподаватель СШОР летних видов спорта им. Комнацкого Лариса Жук оказалась сильнее других спортсменок в двух дисциплинах. В беге на 400 метров её результат 1 мин 10,49 секунды. Дистанцию 800 метров островитянка пробежала за 2 минуты 35,76 секунд.

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