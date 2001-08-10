Сахалинская легкоатлетка завоевала две золотые медали на чемпионате России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянка Лариса Жук стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходили с 28 по 30 июля в Чебоксарах и собрали более 500 участников из нескольких регионов страны.

Тренер-преподаватель СШОР летних видов спорта им. Комнацкого Лариса Жук оказалась сильнее других спортсменок в двух дисциплинах. В беге на 400 метров её результат 1 мин 10,49 секунды. Дистанцию 800 метров островитянка пробежала за 2 минуты 35,76 секунд.