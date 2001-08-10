Сахалинские тхэквондисты завоевали 101 медаль в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

53 золотых, 27 серебряных и 21 бронзовую награды завоевали островные спортсмены на XV Международном фестивале по олимпийскому тхэквондо в Харбине. В соревнованиях участие приняли более 3000 спортсменов, среди которых представители сборной команды Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Тхэквондисты на протяжении четырех дней соревновались на татами в четырех дисциплинах - личные и командные спарринги, а также разбивание досок в высоту и технический комплекс "Пхумсе".

Островные спортсмены показали высокий уровень в схватках, что позволило завоевать 101 медаль различного достоинства.

Организаторы фестиваля по достоинству оценили подготовку сахалинских тхэквондистов. Они отметили, что в следующем году вновь будут ждать спортсменов среди участников соревнований.