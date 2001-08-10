Сборная страны по фристайлу тренируется на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске оттачивают мастерство сборные России и Красноярского края по фристайлу на горных лыжах. В их числе чемпионы России и мира, серебряные и бронзовые призеры чемпионата и первенства мира. В течение недели 20 спортсменов проведут плановые тренировки в дисциплинах Half Pipe, Slopestyle и Big-Air для того, чтобы подготовиться к предстоящему зимнему сезону, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Мы приехали в расширенном составе: основная сборная, резерв и региональная сборная из Красноярска. Действительно, подушки, подобно вашей, есть и в других областях, но мы решили расширить географию. К тому же, здесь тренируетесь только вы, а значит площадка не перегружена и способна вместить всех желающих, - рассказал тренер сборных команд Максим Михайлов.

Огромная подушка и трамплины со специальными пластиковыми щетками и системами полива работают на Парковой (Городухе) второй год. Сейчас площадка функционирует в тестовом режиме: организаторы еще работают над системой доставки спортсменов наверх. На качестве это не сказывается.

- Подушка классная, нам очень нравится. Сейчас работаем над внеосевыми прыжками. На подушку падать, конечно, мягче, чем на снег, но мы же готовимся к соревнованиям, поэтому важно отработать и прыжок, и приземление - ты должен приземлиться на подушку, а потом лечь набок, чтобы избежать травм, - поделилась впечатлениями мастер спорта России по фристайлу Алина Брезгина.

Понаблюдать за тренировками спортсменов может любой желающий. Занятия проходят на горе Парковой ежедневно с 10:00 до 14:00 до 2 августа (30 июля выходной).