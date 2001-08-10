11:54, | Новости спорта Сахалина и Курил
На Сахалине впервые пройдет "Кубок Дружбы ДФО" по конкуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 и 30 июля в селе Огоньки Анивского района состоится "Кубок Дружбы ДФО 2023" по конкуру. На Сахалине такие состязания пройдут впервые, рассказали ТИА "Острова" в министерства спорта Сахалинской области.
Конкур - соревнования по преодолению препятствий в определённом порядке и определённой сложности и высоты, проходящие на конкурном поле.
Торжественное открытие и заезд первых участников стартуют 29 июля в 10:00 на территории конноспортивного клуба "Анива" в селе Огоньки.
Зрителей приглашают посмотреть яркие выступления.
Вход свободный.
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