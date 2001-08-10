Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2023
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Сахалинец, когда выпивал, не мог пройти мимо оставленной кем-то техники, не угнав ее
11:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине впервые пройдет "Кубок Дружбы ДФО" по конкуру

На Сахалине впервые пройдет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 и 30 июля в селе Огоньки Анивского района состоится "Кубок Дружбы ДФО 2023" по конкуру. На Сахалине такие состязания пройдут впервые, рассказали ТИА "Острова" в министерства спорта Сахалинской области.

Конкур - соревнования по преодолению препятствий в определённом порядке и определённой сложности и высоты, проходящие на конкурном поле.

Торжественное открытие и заезд первых участников стартуют 29 июля в 10:00 на территории конноспортивного клуба "Анива" в селе Огоньки.

Зрителей приглашают посмотреть яркие выступления.

Вход свободный.

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