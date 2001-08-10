Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2023
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10:12, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка взяла серебро на юниорском первенстве России по тяжёлой атлетике

Сахалинка взяла серебро на юниорском первенстве России по тяжёлой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмчанка Вероника Мазалова завоевала серебро для Сахалинской области на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок. Соревнования стартовали 24 июля и продлятся семь дней, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В весовой категории до 59 кг мастер спорта и спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области Вероника Мазалова с результатом 80 кг в рывке и 95 кг в толчке заняла второе место. Тяжелоатлетка без единой ошибки использовала все шесть подходов, однако в упорной борьбе за золото уступила представительнице Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Ильиной.

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