Участники проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе водных видов спорта состоялся отбор для участия в проекте "Дневник триатлета". Претенденты демонстрировали свои навыки плавания в 25-метровом бассейне. Смотр проходил в течение двух дней, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Я сам спортсмен, занимаюсь бегом, но плавать начал учиться совсем недавно - в конце июня этого года. О триатлоне знаю давно, но не участвовал, потому что не умел плавать. Посмотрев на уровень организации соревнований на Сахалине, я загорелся и сразу решил попробовать себя в триатлоне, - рассказал 32-летний Никита Утенков. - Я максималист и выбрал самую большую дистанцию. В этом году ставлю перед собой цель - хотя бы уложиться в лимиты, особенно что касается плавания. Но в следующем году я уже буду заряжен, чтобы попасть в тройку лидеров. Всегда стремлюсь к результату, мне нравится занимать места, либо ставить личные рекорды. К этому всегда стремлюсь.

Сахалинский триатлон IronSakh, ставший уже традиционным для островного региона, в седьмой раз пройдёт селе Охотское Корсаковского района 26 августа. Для тех, кто прежде никогда не участвовал в этом масштабном физкультурном мероприятии, областное министерство спорта совместно с центром спортивной подготовки запустили проект "Дневник триатлета". 10 сильнейших участников, прошедших отбор, станут героями "Дневника триатлета" и будут тренироваться с опытными инструкторами по плаванию, бегу и велогонкам. Все это позволит им достойно подготовиться к "Сахалинскому триатлону-2023".