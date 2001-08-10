Стали известны имена победителей сахалинского этапа "Игр ГТО-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске определили победителей регионального этапа II открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО-2023". Теперь 12 сильнейших атлетов, среди которых юноши, девушки, мужчины и женщины, сразятся в финале, который пройдёт во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума с 10 по 17 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
За путевки в финал в течение недели боролись спортсмены в возрасте от 14 лет и старше из Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Томаринского, Макаровского, Холмского, Долинского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и областного центра.
Участники состязались в индивидуальном зачете. Им предстояло выполнить поочередно семь упражнений: челночный бег 10х10 метров, комплекс, повторяющийся в течение 4 минут и включающий в себя 5 прыжков с толчком с места двумя ногами, 10 отжиманий и 15 повторений на пресс. После истечения времени и минутного отдыха спортсмены толкали гирю, приседали с гирей и подтягивались.
По итогам состязаний среди мужчин и женщин победителями стали Николай Войтехович и Ирина Хон, серебро Игр завоевали Антон Говорухин и Светлана Кузьмина, бронзу – Евгений Дорохов и Александра Понизович.
Среди юношей и девушек лучшие результаты показали Илья Богатырев и Анна Струкова, второе место у Егора Шаповала и Дианы Ким, замкнули тройку лидеров Алексей Куминов и Светлана Мартынюк.
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