Стали известны имена победителей сахалинского этапа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске определили победителей регионального этапа II открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО-2023". Теперь 12 сильнейших атлетов, среди которых юноши, девушки, мужчины и женщины, сразятся в финале, который пройдёт во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума с 10 по 17 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За путевки в финал в течение недели боролись спортсмены в возрасте от 14 лет и старше из Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Томаринского, Макаровского, Холмского, Долинского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и областного центра.

Участники состязались в индивидуальном зачете. Им предстояло выполнить поочередно семь упражнений: челночный бег 10х10 метров, комплекс, повторяющийся в течение 4 минут и включающий в себя 5 прыжков с толчком с места двумя ногами, 10 отжиманий и 15 повторений на пресс. После истечения времени и минутного отдыха спортсмены толкали гирю, приседали с гирей и подтягивались.

По итогам состязаний среди мужчин и женщин победителями стали Николай Войтехович и Ирина Хон, серебро Игр завоевали Антон Говорухин и Светлана Кузьмина, бронзу – Евгений Дорохов и Александра Понизович.

Среди юношей и девушек лучшие результаты показали Илья Богатырев и Анна Струкова, второе место у Егора Шаповала и Дианы Ким, замкнули тройку лидеров Алексей Куминов и Светлана Мартынюк.