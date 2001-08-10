Сахалинские тяжелоатлеты завоевали шесть медалей всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четыре золота, серебро и бронзу завоевали островные спортсмены на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике "Путь к Олимпу", которые проходили в Москве с 18 по 23 июля. В них приняли участие более 500 спортсменов со всей страны в возрасте от 10 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Первую медаль в зачет островного региона принес Дамир Шейко. Выступив в категории "10-12 лет, 33 кг", он показал результат 28 кг в рывке и 35 кг в толчке и стал серебряным призером состязаний.
Холмчанин Константин Травин, выступавший в группе "10-12 лет, 41 кг", завоевал золото с результатом 48 кг в рывке и 60 кг в толчке, что превысило первый спортивный разряд на 3 кг.
Еще один холмский тяжелоатлет Максим Горбунов замкнул тройку лидеров в категории "13-15 лет, 55 кг" с результатом 70 кг в рывке и 85 кг в толчке.
Самыми яркими стали выступления сахалинок, завоевавших три золотых медали соревнований. Так, Полина Павлович (весовая категория "55 кг") без падений выполнила все шесть попыток и показала результат 71 кг в рывке и 91 кг в толчке.
В весовой категории "59 кг" мастер спорта России и спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области Вероника Мазалова также мастерски выполнила все шесть попыток - результат 75 кг в рывке и 93 кг в толчке.
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