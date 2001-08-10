Стартует приём заявок на восьмой экстремальный забег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 августа на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе состоится VIII экстремальный забег "Сахалинский рубеж". Прием заявок от участников начинается с 20 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Традиционно организованы личный и командный зачеты. Команда - это пять человек от 18 лет как минимум с одной женщиной.

Прием заявок осуществляется на сайте ЦТВС.РФ. Там же можно ознакомиться с положением о физкультурном мероприятии. Заявку на команду подает капитан. Если заявка заполнена неправильно (или содержит не все данные), участники не регистрируются. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации без объяснения причин.

Подавая заявку, участник соглашается с тем, что его здоровье позволяет проходить экстремальный забег.

В этом году получить стартовый номер участника можно заранее: 15, 16, 17 августа с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 132, каб. 103.

При себе участникам забега необходимо иметь оригинал или копию медицинской справки, подтверждающей отсутствие ограничений для участия в мероприятии.

В день проведения мероприятия участники забега также могут получить номер, для этого необходимо предоставить в комиссию по допуску участников оригинал или копию медицинской справки, подтверждающей отсутствие ограничений для участия в мероприятии.

В этом году «Рубеж» будет проходить в рамках фестиваля «Крылья Сахалина» и Военно-технического форума «Армия 2023», которые пройдут с 18 по 20 августа на аэродроме Пушистый. Гостей и жителей Сахалина ждут три умопомрачительных дня с мото и авиашоу, выставкой военной техники, шоу воздушных шаров и другими зрелищными мероприятиями.

Прием заявок продлится до 14:00 14 августа. После указанного времени заявки не принимаются. О приеме или отклонении заявки участников уведомят в течение трех дней с даты подачи заявки на электронную почту, указанную при регистрации.

Более подробную программу мероприятия организаторы опубликуют ближе к дате проведения.

Консультацию по вопросам регистрации участников, а также по вопросам сотрудничества можно получить по телефону: (4242) 45-80-20 (доб. 110).

Заявка на участие в экстремальном забеге «Сахалинский рубеж 2023» в командном зачёте.

Заявка на участие в экстремальном забеге «Сахалинский рубеж 2023» в личном зачете.