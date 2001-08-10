Сахалинцы вступили в борьбу за путёвки в финал вторых "Игр ГТО-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный этап II открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО-2023" стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В течение недели островитяне из всех районов области в стенах ледового дворца "Кристалл" будут сражаться за путёвки на финал соревнований. Он пройдёт с 10 по 17 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.
- В XXI веке физкультура и спорт стали для большинства сахалинцев и курильчан образом жизни. Ваша заявка на "Игры ГТО" - это подтверждение активной жизненной позиции, желание выйти из зоны комфорта, двигаться вперёд и добиваться поставленных целей. Надеюсь, что участие в сегодняшнем мероприятии станет по-настоящему ярким и незабываемым событием для каждого. В прошлом году команда Сахалинской области стала обладателем первого Кубка Дальнего Востока. В этом году вас будет ждать серьёзная конкуренция - каждый постарается выложиться на максимум, но я верю, что сахалинцы вновь станут лучшими в нашем федеральном округе! - напутствовал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.
Участники выполняют семь упражнений. Вначале - челночный бег 10х10 метров, далее - комплекс, повторяющийся в течение 4 минут и включающий в себя 5 прыжков с толчком с места двумя ногами (минимальная длина прыжка 180 см для женщин и 200 - для мужчин), 10 отжиманий и 15 повторений на пресс. После истечения времени спортсменам дают минутный отдых, а затем они приступают к толчкам гири (30 повторений для мужчин и 20 для женщин), приседаниям с гирей (20 повторений) и подтягиваниям (10 для мужчин и 8 из положения лёжа для женщин).
- Это хорошая проверка и тест своих силовых, моральных и волевых качеств. Если смотришь со стороны, то кажется, что ничего сложного в упражнениях нет, но когда выполняешь, то осознаёшь, насколько это тяжело, - рассказал представитель команды Холмска Роман Хаматшин. - При выполнении всех заданий главное - правильно расставить силы, не начинать в быстром темпе, а пройти все испытания в нужном ритме. Думаю, я с этим справился хорошо.
В составе команды Корсаковского городского округа выступает Екатерина Пуговкина.
- Я мама троих замечательных мальчишек, сейчас нахожусь в декрете, для меня "Игры ГТО" - использование своего свободного времени с пользой, - поделилась подробностями Екатерина. - О соревнованиях я узнала буквально за две недели и активно начала готовиться с командой. Сегодня, думаю, я справилась с испытаниями хорошо. Сложней всего оказались гиря и подтягивания, так как руки были уже мокрые, снаряд и перекладина постоянно норовили выскользнуть. Но в любом случае я очень рада, что смогла попасть на это событие.
20 и 21 июля к соревнованиям присоединятся островные школьники в возрасте 14-17 лет, а сам региональный этап "Игр ГТО" продлится до 23 числа. По итогам будут сформированы две сборные команды Сахалинской области. В одну попадут по трое сильнейших мужчин и женщин, а в другую - по столько же юношей и девушек.
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