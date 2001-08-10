Олимпийские чемпионы по волейболу приедут на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине отпразднуют 100-летие отечественного волейбола. Мероприятия, приуроченные к празднованию, продлятся с 27 по 29 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

27 июля олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира Тарас Хтей, серебряный призёр Олимпиады Марина Бабешина и двукратная обладательница Кубка Сибири и Дальнего Востока Марина Диброва проведут мастер-класс для воспитанников спортивной школы по волейболу. Начало в 18:00.

28 июля на берегу Охотского моря в бухте Тихая состоится фестиваль по пляжному волейболу. Участие в турнире примут 10 смешанных команд совместно с волейболистками ПСК «Сахалин». Начало в 12:00.

29 июля пройдёт ещё один турнир по пляжному волейболу, но уже на южно-сахалинском стадионе «Спартак». Состязания состоятся при поддержке приглашённых именитых спортсменов и волейбольной команды ПСК «Сахалин». Начало в 10:00.

Мероприятия организованы профессиональным спортивным клубом «Сахалин» совместно с островной федерацией волейбола и спортивной школы по волейболу.

Напомним, днём рождения волейбола в нашей стране считается 28 июля 1923 года. Тогда в Москве состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.