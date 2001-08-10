Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Партия вместе с партнёрами проекта провела почти 3 тысячи мероприятий: сдачу норм ГТО, семейные спортивные праздники в ПВРах, военных городках, тренировки по национальным видам спорта.

Самыми крупными площадками "Силы России" стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Ульяновская области, Республики Северная Осетия и Татарстан.

"Мы специально подготовили площадки для детей, семей, людей с инвалидностью, граждан пожилого возраста. Участие в них даёт возможность стать обладателем уникальных призов от олимпийских чемпионов. Их мы разыграем в конце нашего марафона в августе", - сообщила председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

В Новосибирске на центральной площади школьники и студенты сделали зарядку, которую для них провёл депутат Госдумы, трёхкратный победитель олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. В Ульяновской области в ФОКе "Лидер" для юных спортсменов мастер-класс по хоккею провёл депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

В Северной Осетии по инициативе депутата Госдумы, трёхкратного Олимпийского чемпиона Артура Таймазова прошёл международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. К нему присоединились спортсмены из других государств и регионов, в том числе - ЛНР и ДНР.

В Казани состоялся забег на 100 и 1000 метров. В нём приняли участие студенты института МВД, сотрудники Республиканской клинической больницы, работающая молодёжь предприятий и представители общественных организаций. В Санкт-Петербурге устроили масштабные состязания по пляжному волейболу.

Напомним, "Единая Россия" запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон "Сила России". В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

Инициативу поддержали более 1000 некоммерческих организаций. В числе партнёров марафона Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, ДОСААФ и другие.

Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа. Тогда же пройдёт розыгрыш призов от именитых спортсменов.

"Марафон "Сила России" - проект, который должен стать одним из флагманских в стране! Это настоящая точка сборки спорта, молодежи, где всё пропитано патриотическим настроением.

На Сахалине успешно реализуется Всероссийский спортивный марафон "Сила России"! В лидерах по количеству мероприятий островная столица Южно-Сахалинск, подключились муниципалитеты. Уже прошло пять крупных мастер-классов по бодибилдингу и фитнесу, по грэпплингу и рукопашному бою, по кикбоксингу и греко-римской борьбе. Тренерами выступили президенты федераций. Сахалинская молодежь благодарит Совет сторонников партии "Единая Россия" за возможность принять участие в мероприятиях, направленных на популяризацию массового спорта. Проект продолжается! 12 августа 2023, в День физкультурника, состоится завершение Марафона и будет проведен Фестиваль спорта "Сила России". Приглашаем всех к участию!", отметил Сергей Шаров, председатель совета сторонников Партии.