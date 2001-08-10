На Сахалине почтили память Владимира Буторина соревнованиями по прыжкам на лыжах с трамплина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, посвящённые памяти ветерана спорта В.С. Буторина, прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Состязания продлились два дня, в течение которых за награды сражались летающие лыжники из Углегорска и областного центра.

- Владимир Степанович внёс неоценимый вклад в развитие этого вида спорта, подготовил многих мастеров и кандидатов в мастера спорта, а также руководил нашей спортшколой с 2004 по 2010 годы. Надеюсь, что это мероприятие ежегодно будет собирать всё больше участников, а спортсменам сегодня я желаю показать свой максимум и достигнуть всех поставленных целей, - напутствовал директор СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Ребята в возрастных категориях 2012, 2013, 2014, 2015 годы рождения выступали на трамплине К-10. Спортсмены 2011 г.р. и младше, а также 2009-2010 г.р. соревновались на трамплине К-20. Летающих лыжников 2006 г.р. и младше, 2005 г.р. и старше ожидали старты на трамплине К-72.

Традиционно спортсменов ожидали один пробный и два зачётных прыжка.

- Я занимаюсь этим видом спорта с 2013 года. Помню, тогда был День города, и для всех желающих проверить себя поставили маленький трёхметровый трамплин. Мама мне предложила попробовать, я прыгнул, так и втянулся, - рассказал 19-летний спортсмен Сергей Цуканов. – Сегодня погода для прыжков отличная, но своим пробным я остался недоволен. Посмотрим, что получится на зачётных.

По итогам первого дня соревнований победителями в своих возрастных категориях стали Роман Качур, Юрий Сахарнацкий, Никита Афанасьев, Анна Волкова и Елена Мордовина.

На трамплине К-20 лучшие результаты показали Василиса Бакалова, Святослав Митюков и Ирина Волкова.

Среди старших спортсменов победителями стали Анастасия Калинина, Никита Беленок и Александр Баженов.