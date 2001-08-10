Мировые звёзды бокса приедут на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День бокса "Сахалин - 2023" отпразднуют в Южно-Сахалинске 21 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Гостей мероприятия на стадионе "Космос" будут ожидать разминка, мастер-классы и автограф-сессия с чемпионами России, Европы, мира и Олимпийских игр - Александром Поветкиным, Денисом Лебедевым, Русланом Проводниковым, Эдуардом Трояновским, Иваном Кирпой, Рахимом Чахкиевым и Владимиром Флейшгауэром.

Помимо этого, для зрителей пройдут показательные выступления от сахалинских боксёров, будет организована развлекательная зона. Также все желающие смогут угоститься чаем с пирожками.

Начало в 11:00, вход свободный.