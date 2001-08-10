Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат Сахалинской области по джип-триалу пройдёт в островном регионе. Участники соревнований из разных регионов Дальнего Востока будут демонстрировать навыки управления автомобилями и квадроциклами на бездорожье с 14 по 16 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В этом году впервые состязания пройдут не на территории аэродрома Пушистый, а в селе Лесное.
- Мы решили сменить место дислокации, так как оно больше подходит для соревнований именно межрегионального уровня. Этот чемпионат станет как бы "обкаткой" нового места, а в дальнейшем мы планируем сюда привезти дальневосточные состязания, - поделился подробностями президент сахалинской федерации автомобильного спорта Алексей Богатырь.
Соревнования пройдут в четырёх категориях. R1 - глубоко усовершенствованные авто или специально построенные для состязаний болиды - "котлеты". R2 - модернизированные для бездорожья машины. R3 - гражданские внедорожники с лебёдкой и минимальными доработками. В ATV/UTV примут участие квадроциклы различных модификаций.
Гостей мероприятия, помимо зрелищных гонок, будет ожидать концертная программа.
Церемония открытия пройдёт 14 июля в 19:00. 15 и 16 июля старт в 9:30. Церемония награждения в 17:00.
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