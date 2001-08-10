Чемпионы мира по хип-хопу готовят сахалинских спортсменок к новым победам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортшколе "Кристалл" Южно-Сахалинска проходят мастер-классы под руководством чемпионов мира по хип-хопу Дмитрия Тюрина и Анны Айменовой, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Приглашенные наставники являются также двукратными чемпионами России в танцевальном направлении "хип-хоп", тренерами команды "Art of Motion", в копилке которой десятки призовых мест на всемирных и всероссийских танцевальных фестивалях.

Участниками серии мастер-классов стали воспитанницы отделения чир спорта "Кристалла". В течение десяти дней сахалинские спортсменки будут оттачивать элементы хип-хопа и заниматься постановкой новых программ. Это танцевальное направление является для наших спортсменок одним из конкурсных на многих соревнованиях. Тренировки у воспитанниц чир спорта проходят ежедневно по три часа в день.

Приглашенные педагоги приезжают к сахалинским чир спортсменкам уже в пятый раз.

- Уровень у спортсменок хороший. Мы на протяжении двух лет работаем вместе, и результаты неплохие. Они занимают призовые, немного не хватает сил, чтобы безоговорочно быть первыми, но мы работаем над этим. Поэтому, думаю, что в 2023 году спортсменки смогут добиться первых мест, - отметил Дмитрий Тюрин.

Воспитанницы тренеров с интересом и готовностью перенимают новый опыт, и отмечают пользу от таких мастер-классов.

- Мне 12 лет. Я занимаюсь чир спортом с 6 лет и считаю, что это очень красивый вид спорта. Сейчас я выступаю в группе "юноши/девушки". Очень люблю, когда к нам приезжают педагоги из разных стран и городов. Это очень круто, потому что помогает нам развиваться, и еще нравится работать именно с Дмитрием Тюриным, - делится спортсменка Валерия Шаройкина.

В августе сахалинских представительниц чир спорта ждет также серия мастер-классов по направлению "чир-джаз" от приглашенных специалистов.

Результаты своих трудов сахалинской команде по чир спорту предстоит проверить на Кубке России, который пройдет в ноябре в Сочи. Это первые серьезные соревнования в предстоящем сезоне, в которых примут участие островные спортсменки.