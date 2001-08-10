Тихоокеанское
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17:59, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские паралегкоатлеты определили сильнейших областных соревнований по метаниям сидя

Сахалинские паралегкоатлеты определили сильнейших областных соревнований по метаниям сидя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по лёгкой атлетике лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (метания сидя) прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за медали соревнований на стадионе «Спартак» вступили 13 параатлетов. Участники стартов оспаривали победу в толкании ядра, метании копья, диска и паралимпийской дисциплине – метании клаба (снаряда, предназначенного для людей с тяжёлой формой инвалидности, которые не могут метать ядро, диск или копьё).

По итогам состязаний лучший результат в метании копья среди мужчин показал Михаил Тутенько (24,03 метра), а среди женщин – Елена Сибилева (14,26 м).

В метании булавы победу в своих классах одержали Дмитрий Хен (10,71 м) и Алексей Самарин (16,70 м). У девушек первое место в метании клаба заняла Татьяна Дмитриева (6,25 м).

Андрей Семикрас стал лидером в толкании ядра (7,25 м) и метании диска (24,71 м) среди мужчин. Елена Сибилева одержала победу в толкании ядра среди женщин (4,75 м).

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