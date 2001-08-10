Сахалинские паралегкоатлеты определили сильнейших областных соревнований по метаниям сидя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по лёгкой атлетике лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (метания сидя) прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за медали соревнований на стадионе «Спартак» вступили 13 параатлетов. Участники стартов оспаривали победу в толкании ядра, метании копья, диска и паралимпийской дисциплине – метании клаба (снаряда, предназначенного для людей с тяжёлой формой инвалидности, которые не могут метать ядро, диск или копьё).

По итогам состязаний лучший результат в метании копья среди мужчин показал Михаил Тутенько (24,03 метра), а среди женщин – Елена Сибилева (14,26 м).

В метании булавы победу в своих классах одержали Дмитрий Хен (10,71 м) и Алексей Самарин (16,70 м). У девушек первое место в метании клаба заняла Татьяна Дмитриева (6,25 м).

Андрей Семикрас стал лидером в толкании ядра (7,25 м) и метании диска (24,71 м) среди мужчин. Елена Сибилева одержала победу в толкании ядра среди женщин (4,75 м).