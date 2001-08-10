Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2023
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17:14, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на XVII "Золотую подкову Сахалина"

Сахалинцев приглашают на XVII

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XVII традиционные соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области "Золотая подкова Сахалина" пройдут в островном регионе 22 июля. В этом году местом проведения состязаний выбрано село Огоньки Анивского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Участниками заездов станут около 40 жокеев из Александровска-Сахалинского, Тымовского, Ноглик, Поронайска, Шахтёрска, Анивы, Холмска и Южно-Сахалинска.

Гости мероприятия смогут насладиться яркими выступлениями в дисциплинах "дерби" и "конкур". В дерби жокеев и их четвероногих напарников будут ожидать дистанции 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 и 2000 метров. В конкуре спортсменов будет ожидать маршрут с высотой препятствий 80 см. Отдельно будут организованы ставшие уже полюбившиеся всем скачки на пони.

Помимо спортивной части мероприятия для гостей будут работать развлекательные площадки, а также организуют обширную концертную программу.

Начало в 14:00. Вход свободный.

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