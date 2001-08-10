Сахалинцев приглашают на XVII "Золотую подкову Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XVII традиционные соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области "Золотая подкова Сахалина" пройдут в островном регионе 22 июля. В этом году местом проведения состязаний выбрано село Огоньки Анивского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Участниками заездов станут около 40 жокеев из Александровска-Сахалинского, Тымовского, Ноглик, Поронайска, Шахтёрска, Анивы, Холмска и Южно-Сахалинска.
Гости мероприятия смогут насладиться яркими выступлениями в дисциплинах "дерби" и "конкур". В дерби жокеев и их четвероногих напарников будут ожидать дистанции 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 и 2000 метров. В конкуре спортсменов будет ожидать маршрут с высотой препятствий 80 см. Отдельно будут организованы ставшие уже полюбившиеся всем скачки на пони.
Помимо спортивной части мероприятия для гостей будут работать развлекательные площадки, а также организуют обширную концертную программу.
Начало в 14:00. Вход свободный.
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