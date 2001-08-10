На Сахалине определили самый здоровый муниципалитет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла III ежегодная региональная спартакиада «Здоровый муниципалитет». Её участниками стали команды, представляющие Невельский, Холмский, Анивский, Корсаковский районы, а также областной центр.

С напутственными словами к спортсменам обратились главный врач сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова, заместитель председателя олимпийского совета Сахалинской области Ляйсан Махиянова и ведущий аналитик департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Елена Равинская.

- В нашем регионе действует программа «Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы», в рамках которой мы и организуем эту спартакиаду. С её помощью мы хотим привлечь внимание каждого к укреплению своего физического здоровья. Это мероприятие собирает работников здравоохранения, образования, спорта, а также социальной сферы и ЖКХ. Уверена, в дальнейшем все они смогут стать амбассадорами здорового образа жизни в своих районах, - поделилась подробностями Елена Столярова.

Участникам соревнований предстояло показать свои силы в плавании, бадминтоне и выполнении нормативов комплекса ГТО – стрельбе из электронного оружия, гибкости, подниманию туловища за 1 минуту, а также беге на 1 либо 3 км.

- Наша команда впервые участвует в этой спартакиаде. Городская администрация прислала положение о состязаниях, и нам стало интересно проверить себя, - рассказала Александра Елагина из Корсакова. – Считаю, что это очень полезное мероприятие, которое помогает популяризировать физическую культуру и спорт среди людей, работающих в любых сферах деятельности.

По итогам всех этапов сильнейшими стали представители Южно-Сахалинска. Эта победа стала для них третьей подряд, благодаря чему переходящий кубок спартакиады навсегда остаётся у команды. Второе место заняли спортсмены из Невельска. Тройку лидеров замкнула команда Холмска.