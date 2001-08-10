На Сахалине определили сильнейших турнира по альпинизму «Сахалинские тропы»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный турнир по альпинизму «Сахалинские тропы» впервые прошёл в Южно-Сахалинске.

Состязания собрали 96 участников. Им предстояло преодолеть одну из двух дистанций на выбор – 13 либо 20 км. Маршруты пролегали по живописным лесам и горам к востоку от областной столицы. Старт и финиш располагались на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».

Награды соревнований оспаривали в четырёх возрастных категориях: «юноши 2006-2008 годов рождения», «девушки 2006-2008 г.р.», «мужчины 2005 г.р. и старше», «женщины 2005 г.р. и старше».

По итогам турнира победителями на дистанции 13 км среди юношей и девушек стали Григорий Касьян и Гелена Перепелкина. Вторые места заняли Андрей Панин и Пелагея Соколова. Тройки лидеров замкнули Вадим Нечепуренко и Милана Булгакова.

13 км среди мужчин и женщин быстрее всех преодолели Ильяс Нургалиев и Ольга Жижикина. Вторые результаты показали Юрий Лагун и Анастасия Вандышева. Почётные третьи места заняли Сергей Пыляев и Марина Солодова.

Лидерами на дистанции 20 км стали Дмитрий Туктаров и Ульяна Добровольская. На вторую ступень пьедестала поднялись Антон Бакай и Светлана Ветрова. Бронзовые награды взяли Яков Леманов и Мария Анфёрова.