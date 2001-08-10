Тихоокеанское
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13:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили сильнейших турнира по альпинизму «Сахалинские тропы»

На Сахалине определили сильнейших турнира по альпинизму «Сахалинские тропы»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный турнир по альпинизму «Сахалинские тропы» впервые прошёл в Южно-Сахалинске.

Состязания собрали 96 участников. Им предстояло преодолеть одну из двух дистанций на выбор – 13 либо 20 км. Маршруты пролегали по живописным лесам и горам к востоку от областной столицы. Старт и финиш располагались на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».

Награды соревнований оспаривали в четырёх возрастных категориях: «юноши 2006-2008 годов рождения», «девушки 2006-2008 г.р.», «мужчины 2005 г.р. и старше», «женщины 2005 г.р. и старше».

По итогам турнира победителями на дистанции 13 км среди юношей и девушек стали Григорий Касьян и Гелена Перепелкина. Вторые места заняли Андрей Панин и Пелагея Соколова. Тройки лидеров замкнули Вадим Нечепуренко и Милана Булгакова.

13 км среди мужчин и женщин быстрее всех преодолели Ильяс Нургалиев и Ольга Жижикина. Вторые результаты показали Юрий Лагун и Анастасия Вандышева. Почётные третьи места заняли Сергей Пыляев и Марина Солодова.

Лидерами на дистанции 20 км стали Дмитрий Туктаров и Ульяна Добровольская. На вторую ступень пьедестала поднялись Антон Бакай и Светлана Ветрова. Бронзовые награды взяли Яков Леманов и Мария Анфёрова.

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